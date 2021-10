«Motivation collective» – Lever toutes les mesures dès qu’on atteindra 80% de vaccinés

«Un élan de motivation»

«Pour un élan de motivation collective à l’échelle nationale, il faut non seulement l’objectif de vaccination mentionné par le Conseil fédéral, mais aussi la certitude qu’une fois celui-ci atteint, les restrictions telles que l’obligation de certificat et de port du masque seront effectivement levées», propose donc Economiesuisse.

Pas d’automatisme

Dans le reste du monde, aucun automatisme n’existe entre levée des mesures et taux de vaccination. Seul le Portugal (85,2% de la population entièrement vaccinée) a dépassé ce seuil et il lève bel et bien ses mesures. L’Islande (75,7%) et le Danemark (75,3%) les abandonnent, bien qu’ils ne l’aient pas atteint. D’autres comme l’Angleterre (67,3%) ou certains États américains (57% au niveau national) sont loin du compte mais abandonnent aussi leurs mesures sanitaires.