Football : Leverkusen écrase Leipzig et se hisse sur le podium

Le RB Leipzig, affaibli par le Covid-19, s’est effondré à domicile à huis clos en Bundesliga contre Leverkusen (3-1).

Quant à Leipzig, quatre fois sur le podium ces cinq dernières saisons, il glisse à la 8e place à 13 points des Bavarois, et a déjà perdu toute chance de participer à la course au titre.

Le départ de l’entraîneur Julian Nagelsmann - remplacé par l’Américain Jesse Marsch - et de plusieurs joueurs clé cet été n’a clairement pas été digéré. Lâché en Bundesliga, Leipzig est également déjà éliminé de la Ligue des champions par le Paris SG et Manchester City, et même pas encore certain de se qualifier pour la Ligue Europa.