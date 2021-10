Football : Leverkusen humilié par le Bayern

Les Munichois ont repris la tête de la Bundesliga en marquant cinq buts en 38 minutes sur le terrain du Bayer.

Presque parfait

Lewandowski rejoint Haaland

Ce deuxième but a déclenché un feu d’artifice de quatre buts en neuf minutes, pendant lequel les malheureux joueurs Rhénans n’ont eu que le temps d’engager et de perdre la balle: Thomas Müller (34e) et Gnabry (35e et 37e) ont tué le match, au terme d’actions collectives où les défenseurs du Bayer ont eu l’air de juniors dépassés par les événements.