Football : Le Bayern marque son territoire

Insaisissable Robert Lewandowski. Le Munichois a inscrit deux buts dans le match au sommet de la 14e journée de Bundesliga, samedi. Le Bayern Munich a battu Dortmund 3-2.

Du spectacle, du drame, des buts! Le match le plus prestigieux du football allemand a tenu toutes ses promesses. Mais les Bavarois, sur leurs qualités individuelles, ont fait la différence en exploitant parfaitement les quelques erreurs du Borussia, notamment du malheureux Mats Hummels, impliqué sur deux des buts adverses.

Lewandowski surclasse Haaland

Dans la guerre des buteurs, le «vieux» Robert Lewandowski, 33 ans, a de nouveau pris le meilleur sur son jeune rival Erling Haaland, qui n’a marqué qu’une seule fois, même s’il a donné beaucoup de fil à retordre à la défense centrale 100% française, Lucas Hernandez et Dayot Upamecano.

Dortmund est entré dans le match à cent à l’heure, et a ouvert le score par l’international Julian Brandt dès la 5e minute, d’un superbe tir tendu d’une dizaine de mètres (1-0).

L’ambiance était donnée, et les 15.000 spectateurs admis dans le stade (en raison des restrictions anti-Covid) faisaient (presque) oublier le «Mur jaune» et ses 24.000 fanatiques debout.

Mais dans les matches de prestige, le «Rekordmeister» ne met jamais longtemps le genou à terre. A la 9e minute, Thomas Müller a chipé dans le rond central le ballon à Hummels, en position de dernier défenseur. Il a lancé en profondeur Robert Lewandowski, qui ne s’est pas fait prier pour marquer son... 22e but en championnat contre Dortmund, en 15 matches!