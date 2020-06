Rihanna

«Levez votre cul du canapé et allez voter!»

Sur Instagram, la chanteuse a répondu à un fan qui a déclaré que voter ne changeait rien.

«VOTEZ, a-t-elle écrit à côté d'une liste des neuf États américains qui ont organisé des élections mardi. Vous n'avez rien d'autre à faire, les gars ! Levez votre cul du canapé et allez voter !!! Je ne veux plus entendre d'excuse !! Arrêtez de croire que votre vote et votre voix n'ont pas d'importance ! C'est la plus mauvaise façon de protester... votez pour le changement que vous voulez !!!»