Formule 1 : L’éviction du directeur de course était «très injuste» selon Max Verstappen

Le Néerlandais a défendu Michael Masi, déchu de son poste de directeur de course après ses décisions controversées qui ont permis au pilote Red Bull d'être sacré champion du monde en décembre.

Mi-février, Michael Masi a été écarté de son poste de directeur de course pour sa gestion du dernier Grand Prix de la saison dernière, à Abu Dhabi. Le 12 décembre, l'Australien avait décidé de relancer, dans le dernier tour, une course alors neutralisée derrière une voiture de sécurité. Cela avait offert à Max Verstappen l'occasion de doubler Lewis Hamilton (Mercedes) pour s'offrir son premier titre de champion du monde. Hamilton, se sentant bafoué alors qu'il avait mené tout le GP et filait vers un 8e titre record, avait à chaud parlé d'une course «manipulée».