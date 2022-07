Football : Lewandowski à Barcelone, c’est officiel

Le Polonais a pu quitter le Bayern Munich pour l’Espagne. Le club catalan a déclaré qu’il s’engageait pour quatre ans et que sa clause libératoire avait été fixée à 500 millions d’euros.

Robert Lewandowski a eu gain de cause. Il a pu prendre le chemin du FC Barcelone.

«Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l’attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d’euros plus 5 en variables», a écrit le club blaugrana dans un communiqué, sans plus de précision sur la part variable du montant du transfert.