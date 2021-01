Football : Lewandowski bat un record et fait gagner le Bayern

L’Attaquant polonais a marqué le seul but de la rencontre des Munichois contre Augsburg.

L’ancien record de buts des matches aller datait de plus d’un demi-siècle et appartenait au légendaire Gerd «Bomber» Müller, avec 20 réalisations au même stade de la saison 1968-69, sous le même maillot du Bayern Munich.

Le Bayern chanceux

«Nous n’avons pas été souverains», a reconnu Joshua Kimmich, «en première période, nous avons eu beaucoup d’occasions, nous avons tiré quinze fois au but, nous aurions dû atteindre la mi-temps avec deux ou trois buts d’avance. Comme souvent ces derniers temps, nous n’avons pas su nous mettre à l’abri et nous avons tremblé en fin de match».

Leipzig, désormais principal rival du Bayern dans la course au titre, accuse lui aussi la fatigue d’un automne au calendrier démentiel. Mais contre l’Union Berlin, une équipe remarquablement disciplinée en défense et solide mentalement, les hommes du coach Julian Nagelsmann ont su faire preuve de patience.

Dortmund décroché

C’est finalement Emil Forsberg qui les a libérés, à la 70e minute. Servi presque dos au but par Dani Olmo à la limite de la surface, l’international suédois a réussi un beau mouvement de pivot entre plusieurs défenseurs pour placer son ballon et marquer.

Tout en bas du classement, ça sent déjà le roussi pour Mayence et Schalke. Derniers avec sept points chacun, ils pointent à huit longueurs du barragiste potentiel Cologne, et à dix du premier non relégable Bielefeld.