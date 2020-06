Football

Lewandowski entre un peu plus dans la légende

Le meilleur avant-centre du monde a encore claqué un doublé, devenant l’étranger le plus prolifique sur une saison de Bundesliga.

Et après?

Lewandowski a déjà marqué 46 buts en 40 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Une prouesse qu’il doit à des exigences élevées, récemment contées dans France Football: «Être seulement bon, ce n’est pas assez pour faire partie des meilleurs ou simplement s’améliorer, a rappelé le tout frais champion d’Allemagne. Il faut en faire plus. C’est vraiment un an après mon arrivée au Borussia Dortmund que j’ai tout changé dans ma mentalité, ma façon de concevoir le football, que je devais mettre en place. Chaque année, j’ai appris des choses. J’étais certain que je pouvais être encore meilleur, devenir un gros bosseur et, dans le même temps, un joueur plus complet.»