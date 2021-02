Football : Lewandowski envoie le Bayern en finale du Mondial des clubs

L’attaquant polonais des Munichois a marqué les deux buts de la demi-finale contre les Égyptiens d’Al-Ahly. Les Allemands affronteront les Mexicains des Tigres UANL, jeudi.

Les Allemands ne sont plus qu’à un pas d’un Grand chelem historique de six titres consécutifs, après leur quintuplé de 2020: coupe et championnat d’Allemagne, Ligue des champions, et supercoupes d’Allemagne et d’Europe.