Football – Lewandowski lance son propre jeu vidéo

Ses studios de développement – RL9.Games – vont prochainement sortir un nouveau jeu vidéo. Il a été baptisé Football Coach: The Game. Concrètement, il se situera à mi-chemin entre un jeu de gestion à la Football Manager et un pur role-playing video game (RPG).

Manager la vie privée du joueur

Dans la peau d’un entraîneur, il faudra gérer la vie privée de son joueur: avec la possibilité non seulement de s’occuper du marché des transferts, mais aussi de l’achat de biens, comme des voitures ou de gadgets; il faudra également construire des relations avec les fans, les managers, les sponsors ou la presse, ou faire une pause dans le football et jouer à l’un des mini-jeux avec d’autres joueurs, comme le poker.

Il sera aussi possible de bâtir son propre stade, mettre sur pied son équipe et récupérer les meilleures cartes pour les utiliser durant les rencontres. Il y aura des arbres de compétences, et en plus du mode solo, un mode multijoueurs va également être proposé.