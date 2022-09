Football: Lewandowski, l’homme des triplés

L’attaquant polonais a inscrit un triplé face au Victoria Plzen mercredi soir. Son sixième en tout en Ligue des champions. Il talonne Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La nouvelle recrue du FC Barcelone n’a pas perdu de temps pour inscrire son premier triplé en Ligue des champions. AFP

Un triplé de plus, pour Robert Lewandowski. L’attaquant du FC Barcelone a marqué trois buts contre Victoria Plzen en Ligue des champions, mercredi soir. Une performance de choix pour son premier match dans cette compétition avec la tunique blaugrana.

Le Polonais pointe au troisième rang du classement de ceux qui ont inscrit le plus de hat-tricks. En premier? Lionel Messi, qui y est parvenu à huit reprises au cours de ses années en Catalogne. Le second n’est autre que Cristiano Ronaldo, qui a comptabilité sept triplés avec le Real Madrid et un avec la Juventus de Turin.

Lewandowski, lui, l’a fait à six reprises mais avec trois clubs différents (1x Dortmund, 4x Bayern Munich et 1x Barcelone). La saison dernière seulement, le redoutable attaquant avait déjà étrillé Benfica et Salzbourg. En 2019, il n’avait eu besoin que de 9 minutes pour marquer à trois reprises contre Etoile Rouge.