Football : Lewandowski marque à la 93e et place le Bayern en tête

L’attaquant polonais des Munichois a réalisé un doublé dans le choc au sommet de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen.

Robert Lewandowski a ensuite profité d’une incompréhension sur un centre de Müller entre le défenseur de Leverkusen Jonathan Tah et le gardien Lukáš Hrádecký pour égaliser de la tête dans le but vide, inscrivant son 16e but de la saison.

Thuram crache et voit rouge

Le Borussia, qui jouait avec Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo comme titulaires et où est entré Denis Zakaria à la 83e, reste sur une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues, et pointe désormais à la 8e place de la Bundesliga. Mais il est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions et rencontrera Manchester City en février.