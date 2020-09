Football : Lewandowski, Neuer ou De Bruyne?

Joueur de l’année: pas trace d’un joueur parisien, ni de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, dans la «short list» des finalistes.

Le duel entre les deux joueurs du Bayern Munich Robert Lewandowski (à g.) et Manuel Neuer (à dr.) sera arbitré par Kevin De Bruyne (en médaillon).

Robert Lewandowski et Manuel Neuer, vainqueurs de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, ainsi que Kevin De Bruyne (Manchester City), sont les trois finalistes du prix du meilleur joueur de l’année décerné par l’UEFA, laissant sur le carreau les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi les «habitués» Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.