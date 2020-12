À défaut du Ballon d’Or, Robert Lewandowski se console avec le prix du meilleur joueur de l’année décerné par la FIFA. KEYSTONE

Le Polonais Robert Lewandowski, attaquant vedette du Bayern Munich, a été désigné meilleur joueur de l'année 2020, jeudi, lors de la remise des prix Fifa «The Best» à Zurich.

Lewandowski, meilleur buteur d'Europe et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern, n'a jamais obtenu le Ballon d’Or, qui n'est pas organisé cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Il a battu, pour une fois, les deux autres nominés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, multiples lauréats du Ballon d’Or.

«Je suis très fier et très heureux. Je dois dire honnêtement que c’est un grand jour pour moi et pour mon club. Je dois juste remercier parce que ce prix appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach. c’est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi (...)», a déclaré le Polonais.

Lucy Bronze règne chez les dames

Chez les féminines, l'Anglaise Lucy Bronze a reçu le titre de meilleure joueuse, succédant à l'Américaine Megan Rapinoe. La défenseure de 29 ans évoluant à Manchester City, championne d'Europe avec Lyon en août, était en concurrence avec son ancienne coéquipière à l'OL Wendie Renard et l'attaquante Pernille Harder, passée de Wolfsburg à Chelsea début septembre. «Je crois que je n’ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens à l’heure actuelle», a déclaré Lucy Bronze durant la cérémonie retransmise par la Fifa.

«Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est d’apprécier chaque moment, ne pas se projeter trop loin et vivre l’instant présent. Gagner ce trophée cette année, je vais l’apprécier plus que tout. Je me souviendrai de ce moment pour le reste de ma vie», a ajouté la défenseure de l’équipe d’Angleterre, qui a remporté sa troisième Ligue des champions d’affilée avec Lyon en août contre Wolfsburg, avant de retourner dans son ancien club, Manchester City.

Parmi les autres récompenses décernées au cours de la soirée, Heung-Min Son (Tottenham) s’est adjugé le prix Puskas du plus beau but grâce à son slalom en solo face à Burnley en décembre 2019. Jürgen Klopp a lui été élu meilleur entraîneur.

Le prix du meilleur gardien est revenu à Manuel Neuer (Bayern Munich) chez les hommes et Sarah Bouhaddi (Lyon) chez les dames.