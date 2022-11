Coupe du Monde: Lewandowski se rate, la Pologne en échec

En plus de sa solidité sur le pré, le Mexique a fait le spectacle en tribunes, avec 35'000 partisans en fusion. Les pays d’Amérique latine ont eu moins de scrupules que les Européens à envahir Doha et ses environs et ça se ressent dans les travées des différents stades du Qatar. Les fans mexicains n'ont toutefois pas pu s'enflammer en première période, au cours de laquelle Lewandowski (3) avait réussi quatre fois moins de passes que… le gardien Guillermo Ochoa (12).

Ils ont en revanche explosé, quand ce dernier, en bon spécialiste de la sanction suprême, a fait encore plus fort et arrêté un penalty de la star du FC Barcelone (58e). Tout le pays a même failli prendre feu, lorsque Henry Martín a dévié de la tête un tir lointain d'Edson Álvarez (64e). Szczesny était encore à la parade et le score en est resté là. Un 0-0 au final – le deuxième déjà dans ce Mondial, soit un de plus que lors de toute la Coupe du monde en Russie –, dans ce groupe C, qui fait les affaires de… l’Arabie saoudite, vainqueur de l’Argentine en fin de matinée (2-1).