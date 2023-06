Le chanteur Lewis Capaldi annule ses deux concerts en Suisse

Après son retour très compliqué sur scène au festival de Glastonbury, le 24 juin 2023, il ne faisait que très peu de doute que Lewis Capaldi allait annuler sa tournée. C’est confirmé: les trois semaines de pause qu’il s’est déjà accordées pour prendre soin de sa santé physique et mentale n’ont pas suffi. L’Ecossais de 26 ans, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, a besoin de plus de temps pour retrouver la forme. Sur Instagram, le 27 juin 2023, il a ainsi annoncé refaire un break, pour une durée indéterminée. On rappellera que l’artiste avait prévenu que si son trouble neurologique empirait, il mettrait un terme à sa carrière.