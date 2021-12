Folk : Lewis Capaldi aurait créé des pépites

Selon un proche, le chanteur écossais aurait de magnifiques chansons en stock.

Enfin des nouvelles de Lewis Capaldi. Et elles sont bonnes. La révélation écossaise, qui a gagné quantité de prix avec son premier album «Divinely Uninspired to a Hellish Extent» sorti en 2019, aurait bien avancé sur les musiques de son prochain disque. C’est Dan Smith, leader du groupe Bastille, qui a lâché le morceau au «Sun». «J’ai écrit avec lui et c’était vraiment génial. Je l’aime et je suis très fier de ce qu’il a déjà fait, mais c’est encore plus excitant de connaître ce avec quoi il va arriver ensuite», a raconté le musicien londonien.