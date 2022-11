Lewis Capaldi dans l’histoire des charts

Royaume-Uni : Lewis Capaldi entre dans l’histoire des charts britanniques

«Someone You Loved» est le titre le plus écouté au Royaume-Uni depuis la création du hit-parade en 1952.

Lewis Capaldi a gravé son nom, à jamais, dans l’histoire de la musique au Royaume-Uni. «Someone You Loved», titre publié par l’Écossais en novembre 2018, est devenu le morceau le plus streamé dans l’histoire des charts britanniques avec plus de 562 millions d’écoutes (audio et vidéo combinées). Celui qui sortira son deuxième album en mai 2023 détrône ainsi Ed Sheeran et son imparable «Shape Of You».