Royaume-Uni : Lewis Capaldi viré de Tinder

La quête de l’âme soeur s’avère compliquée pour Lewis Capaldi, 25 ans. Le chanteur qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette a confié au podcast «The Diary Of A CEO» qu’il venait de se faire virer de Tinder. Et il ne s’agit pas de la première application de rencontres qui lui fait le coup.

«Je viens d’être expulsé de Tinder parce que les gens croient qu’il s’agit d’un usurpateur. Je me suis fait jeter de Bumble, Tinder et Hinge. Quelqu’un m’a conseillé d’utiliser une app appelé Feeld. J’ai essayé et c’est très sexuel, c’est incroyable», a raconté l’Écossais créateur de pépites . D’après lui, les personnes qui utilisent Feeld ont des pratiques sexuelles plutôt osées, comme le bondage, la soumission ou le sadomasochisme.

Lewis a également révélé qu’il aimait découvrir de nouvelles personnes et passer du temps avec elle et qu’il avait rencontré son ex-copine, Catherine, sur Tinder. Aujourd’hui, l’interprète de «Before You Go» estime qu’il est compliqué de trouver équilibre entre sa recherche de l’amour et sa célébrité: «Je ne veux pas utiliser ma notoriété ou qu’elle ait une influence sur la personne avec laquelle je sors. Parce que si je suis supposé ne fréquenter que des gens célèbres, c’est quand même très bizarre.»