Automobile : Lewis Hamilton anobli au Royaume-Uni après ses triomphes

Codétenteur de record de titres mondiaux de F1 avec Michael Schumacher, le Britannique a été élevé au rang de chevalier.

Le pilote de Mercedes est devenu un ardent défenseur de l’égalité, de la diversité, de la cause animale et de l’environnement. (Photo HAMAD I MOHAMMED / POOL / AFP)

Le pilote – adulé et controversé – de Mercedes est devenu un ardent défenseur de l’égalité, de la diversité, de la cause animale et de l’environnement, et a fait plusieurs déclarations fortes cette année sur les droits humains, la démocratie et la lutte contre le racisme.