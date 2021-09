Rumeur d’idylle : Lewis Hamilton aurait craqué pour une bimbo

Après le Met Gala, le sportif anglais a été rejoint à son hôtel par l’influenceuse sexy Janet Guzman…

La vie sentimentale de Lewis Hamilton est digne d’un vrai feuilleton. Alors qu’on le dit en couple depuis peu avec le mannequin Camila Kendra, l’ex-copain de Nicole Scherzinger semble avoir jeté son dévolu sur une autre femme. Après la soirée du Met Gala, lundi 13 septembre 2021, à New York, le champion de Formule 1 s’est rendu à son hôtel pour y passer la nuit. Or, selon le «Daily Mail», le Britannique de 36 ans n’était pas seul dans sa suite. Il aurait été rejoint par l’influenceuse et mannequin Janet Guzman, bombe sexy de 27 ans suivie par près de 2 millions d’abonnés sur Instagram. L’Américaine, qui compte aussi plus de 42’000 admirateurs sur OnlyFans, où elle partage des contenus exclusifs et intimes à ceux qui ont souscrit un abonnement payant, pose régulièrement pour la marque de vêtements Fashion Nova.