Lewis Hamilton, pilote britannique âgé de 38 ans, en total look Rick Owens au Grand Prix d'Arabie saoudite, ce week-end à Djeddah.

Catwalk sur le circuit : Lewis Hamilton confond-il F1 et Fashion Week?

En pleine compétition, le pilote britannique parade dans des vêtements de grands créateurs. On décortique ses looks et vous donnez votre avis.