Formule 1

Lewis Hamilton est déjà devant

Sextuples championnes en titre, les Flèches d'argent ont largement dominé la première journée d’essais de la saison.

On prend les mêmes et on recommence: champions en titre, Lewis Hamilton et son écurie Mercedes ont dominé les premiers essais libres de la saison de Formule 1 vendredi en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg.