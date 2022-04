Football : Lewis Hamilton et Serena Williams intéressés au rachat de Chelsea

Le pilote de F1 et l’ancienne No 1 mondiale de tennis pourraient verser chacun plus de 12 millions de francs pour accompagner le projet de Martin Broughton, qui fut président de Liverpool.

Lewis Hamilton et Serena Williams investiront-ils dans le rachat du Chelsea FC? Images AFP

Un multiple champion du monde de Formule 1 et une ancienne No 1 mondiale de tennis seront-ils bientôt co-propriétaires du Chelsea FC?

En tout cas, selon Sky Sports – relayé par le site du quotidien sportif français L’Équipe – , Lewis Hamilton et Serena Williams seraient prêts à investir chacun 10 millions de livres (environs 12,5 millions de francs suisses) pour s’associer au projet de rachat du club londonien qu’envisage l’ancien président de Liverpool Martin Broughton.

Cela ferait plusieurs semaines que l’ancien boss de British Airways, qui a occupé le fauteuil de président du LFC pendant quelques mois en 2010, serait en discussions avec les deux stars du sport. Selon Sky Sports, si ce projet de rachat venait à aboutir, Hamilton jouerait un rôle important dans la promotion de la diversité et de l’égalité au sein du club de Stamford Bridge.

Le Chelsea FC a été mis en vente le 2 mars dernier par son ancien propriétaire, Roman Abramovich. L’oligarque russe avait anticipé les sanctions visant les proches du Kremlin et de Vladimir Poutine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un consortium américain dirigé par la famille Rickets avait fait part de son intérêt dans un premier temps, mais il s’est retiré la semaine dernière. A ce jour, trois candidatures restent en lice pour le rachat du club londonien: celles de Martin Broughton (qui serait donc appuyée par Lewis Hamilton et Serena Williams), de Todd Boehly (co-propriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers) et de Steve Pagliuca (co-propriétaire des Boston Celtics en NBA).