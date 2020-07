Londres

Lewis Hamilton: il a chanté en secret avec une star

Le champion de Formule 1 a partagé un duo avec Christina Aguilera dans un single sorti en 2018, sous le pseudo XNDA.

Lewis Hamilton n’est pas qu’un passionné de courses automobiles. La musique tient aussi une grande place dans sa vie. Mercredi 29 juillet 2020, le champion de F1 de 35 ans a révélé dans une story Instagram qu’il avait collaboré en secret avec Christina Aguilera dans l’une de ses chansons sortie en 2018. Dans ce single intitulé «Pipe», on entend brièvement la voix de Lewis, crédité sous le pseudo XNDA. À cette époque, certains avaient cru reconnaître le timbre de Lewis, mais le mystère était resté entier. «Cette incroyable et talentueuse personne m’a contacté pour être dans son album. J’étais tellement surpris que j’ai sauté sur cette opportunité. J’ai eu deux heures pour écrire les paroles et les enregistrer, a-t-il expliqué. XNDA, c’est moi et je suis si honoré et reconnaissant envers Christina Aguilera de m’avoir permis d’utiliser ma voix. J’ai beaucoup de gratitude et de respect envers elle, ainsi que pour tout ce qu’elle a fait dans le show-business.»