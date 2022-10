Formule 1 : Lewis Hamilton n’en a pas marre

«Je ne me sens pas vieux, je me sens jeune et en forme»

«Je ne me sens pas vieux, je me sens jeune et en forme», a-t-il également avancé, assurant vouloir «emmener l’équipe vers plus de titres» mondiaux. «Après je ne sais pas... Si Fernando (Alonso, 41 ans) part, je devrai y réfléchir à deux fois parce que je serais alors le pilote le plus âgé!», a-t-il blagué.