Automobile : Lewis Hamilton partira dernier de la course sprint

Le Britannique a enfreint les règles lors des qualifications du Grand Prix du Brésil. Son concurrent, Max Verstappen, s’élancera en premier sur la grille.

Lewis Hamilton (Mercedes), qui a dominé les qualifications du Grand Prix du Brésil de Formule 1 vendredi, prendra le départ de la course sprint qualificative depuis la dernière place sur la grille, ce samedi à 16h30 (20h30 suisses). Le Britannique a vu son chrono annulé par les commissaires de course, qui ont jugé son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) non conforme au règlement car il se déployait plus qu'autorisé au terme de cette séance.

Le GP du Brésil, annulé l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes (soit 24 tours sur le circuit d'Interlagos), elle détermine la grille de départ du GP et offre aussi quelques points au championnat, de 3 au premier à 1 au deuxième.