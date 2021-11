Formule 1 : Lewis Hamilton partira en pole au Qatar

Le pilote Mercedes a devancé samedi en qualifications le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull). La formule 1 fait halte au Qatar pour la première fois de son histoire.

Dimanche, Lewis Hamilton (Mercedes) va entrer dans l’histoire du Grand Prix du Qatar, premier du nom, avant même de prendre le départ. Il sera donc le premier pilote a s’élancer en pole position sur le circuit de Lusail, sur le coup des 15 heures (heure suisse), devant Max Verstappen (Red Bull), puis Valtteri Bottas (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri), en deuxième ligne.

Une 102e pole pour Hamilton

«C’est un circuit très rapide, et ce n’est pas le plus facile pour doubler.»

«C’est un circuit très rapide, et ce n’est pas le circuit le plus facile pour se suivre» et donc pour doubler, a expliqué Hamilton à chaud, particulièrement heureux de son dernier tour de piste: «Mon dernier tour... c’était très beau».