Automobilisme

Lewis Hamilton prend les commandes

Le Britannique a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne.

Son chrono d'1 min 16 sec 883/1000, dans des conditions plus représentatives des qualifications samedi et de la course dimanche, est légèrement supérieur au meilleur temps signé par son équipier finlandais Valtteri Bottas le matin (1 min 16 sec 785/1000).