Lewis Hamilton réveille le monde de la F1

Des enfants meurent de faim (de balle perdue, maladie...) pendant que vous lisez ce commentaire... mais ils ont pas de smartphone là bas pour faire le buzz donc vous êtes tous aveugle sans vidéo avec une chanson triste derrière!!! Et on vient encore nous cassé les C... sur un cas isolé!

Jean Bon 24.06.2020 à 09:23

Et il dit quoi quand des terroristes ciblent et tuent explicitement des Blancs, des Chrétiens et des Juifs en raison de leur origine et de leurs religions? Il dit « ne cédons pas aux émotions et ne faisons pas d’amalgames, les victimes et les coupables n’ont pas de couleur » ou alors il s’insurge? Que l’ont m’explique le double standard de toutes ces « stars »