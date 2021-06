Automobilisme - Lewis Hamilton se rêve acteur de cinéma

À 36 ans, avec ses sept titres de champion du monde de Formule 1 et un compte en banque extrêmement bien rempli, Lewis Hamilton n’aura pas de problèmes de reconversion.

Le pilote britannique pourra réaliser tous ses rêves, ou presque, lorsqu’il mettra un terme à sa carrière sportive. Interviewé par DAZN, il n’a pas caché sa passion pour le cinéma: pas comme spectateur, mais comme acteur. Il a d’ailleurs déjà fait des apparitions dans Cars 2 et Zoolander 2.

Mettre l’accent sur la lecture

«J’ai eu des opportunités et je sais que j’ai besoin de temps pour me préparer. Parce que je veux faire de mon mieux. Si je dois faire un film, j’irai en cours, j’étudierai et je m’assurerai d’exprimer mes émotions comme je le dois», souligne également le Britannique.