France : L’ex-archevêque de Strasbourg reconnaît «des gestes déplacés»

L’Eglise catholique doit une nouvelle fois faire face à une affaire de mœurs . Mgr Jean-Pierre Grallet, ancien archevêque de Strasbourg entre 2007 et 2017, a reconnu mercredi dans un communiqué avoir eu «des gestes déplacés» envers «une jeune femme majeure» dans les années 1980, signalés à la justice en début d’année. «Une enquête canonique est actuellement en cours et un signalement à la justice civile a été effectué», précise le prélat de 81 ans, dans un communiqué diffusé par la Conférence des évêques de France (CEF).

Dans ce communiqué, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, explique que Mgr Grallet «est l’un des trois évêques hors fonctions» mentionnés lors de la conférence de presse du 8 novembre dernier «comme faisant l’objet d’enquêtes» pénale et canonique. «Durant l’été 2022, j’ai appris la déposition de cette femme et je lui ai aussitôt écrit pour lui dire que j’avais failli et lui demander pardon», poursuit Mgr Grallet.