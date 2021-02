États-Unis : L’ex-avocat de Trump fait son mea culpa à Stormy Daniels

Dans un podcast, Michael Cohen a présenté mardi ses excuses à l’actrice de films X, qui avait eu une liaison avec l’ex-président américain.

L’ex-avocat de Donald Trump avait acheté son silence en 2016 pour qu’elle ne parle pas de sa liaison présumée avec le milliardaire. Quatre ans plus tard, Michael Cohen a fait raconter à l’actrice de films X Stormy Daniels cette liaison dans un podcast, tout en s’excusant pour son attitude passée.

«Je sais que je vous ai infligé des souffrances inutiles», déclare Michael Cohen à Stormy Daniels lors de cette conversation, mise en ligne dans la nuit de lundi à mardi, entre ces deux personnages qui ont marqué la présidence Trump. «Pour cela je suis vraiment désolé.» À la fin de leur échange de près d’une heure et demie, il ajoute: «Merci de m’avoir donné une deuxième chance.»

Poussé au délit

L’ex-homme de confiance de Trump purge la fin de sa peine non plus en prison, mais assigné à résidence dans son appartement de Manhattan, pour cause de pandémie. Depuis son domicile, il diffuse régulièrement depuis septembre un podcast dans lequel il dit tout le mal qu’il pense désormais de son ancien patron, qu’il accuse de l’avoir poussé au délit.