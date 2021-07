États-Unis : L’ex-batteur de Slipknot décède à 46 ans

Joey Jordison s’est éteint lundi 26 juillet 2021. Il avait fondé le mythique groupe de metal avant de le quitter en 2013.

Slipknot est orphelin de son premier batteur et d’un de ses cofondateurs. Joey Jordison est décédé lundi 26 juillet 2021 a annoncé sa famille. «La mort de Joey nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptibles. Ceux qui le connaissaient comprenaient son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui concernait la famille et la musique», ont rappelé ses proches dans un communiqué relayé par Rtbf.be. Le groupe de metal, lui, a simplement posté, mercredi 28 juillet 2021, une image noire sur Instagram et en photo de profil. Metallica a notamment apporté son soutien.