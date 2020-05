Réalité virtuelle

L’ex-boss de HTC dévoile un casque VR ambitieux

Peter Chou défie la firme Oculus en présentant le casque autonome Mova, 1er produit de sa nouvelle firme XRSpace.

Baptisé Mova, ce nouveau produit ambitieux se revendique comme «le 1er casque 5G de VR grand public du monde». Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845, soit une génération plus récente que celui de l’Oculus Quest (Snapdragon 835), il se présente comme une sorte d’évolution de ce dernier avec des caractéristiques supérieures (6 Go de RAM, contre 4 Go; 470 grammes, contre 571 grammes, batterie de 4600 mAh, contre 3648 mAh, taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 72 Hz, etc.). Contrairement à l’Oculus Quest, il ne nécessite pas de contrôleurs, mais est doté d’un système de reconnaissance gestuelle via les caméras frontales. Il peut aussi fonctionner avec des capteurs de mouvements qui se fixent aux jambes et aux bras.