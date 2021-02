Pierre Maudet sur le banc des accusés, au Palais de justice. C’était l’image forte du premier jour d’audience de son procès et de celui de quatre coprévenus. Le magistrat démissionnaire, accusé d’acceptation d’avantages en lien avec son voyage à Abu Dhabi tou s frais payé s en 2015 et avec un sondage financé par des tiers en 2017, n’a pourtant pas pris la parole. Ce sont trois co accusés qui ont été auditionnés, dont son ex-chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne et l’homme d’affaires et ami de Pierre Maudet, Antoine Daher.