Football : L’ex-bras droit de Sepp Blatter décrit un «revirement» de Michel Platini pour le Qatar

«Je suis d'accord avec ( Sepp) Blatter ( ndlr: alors président de la FIFA): les votants européens ont fait pencher la balance», affirme Jérôme Valcke, interrogé sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar et non aux États-Unis, également candidats. «Je n'accuse pas ( Nicolas) Sarkozy ou Michel ( Platini) de corruption, mais il y a clairement eu un changement d'opinion des Européens», souligne l'ancien secrétaire général de la Fédération internationale. «Il y a eu un revirement, un changement soudain chez Michel qui est lié à quelque chose. Soit une prise de conscience que le Qatar était le meilleur candidat, soit un déjeuner où tout ça a été discuté. Avant, Michel était pro-États-Unis», assure M. Valcke.

Mystérieux repas à l’Elysée

L'ex No 2 de la FIFA fait référence à un déjeuner le 23 novembre 2010, qui aurait réuni le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, Michel Platini et deux hauts dirigeants qataris, le prince héritier Tamim ben Hamad al Thani - devenu émir en juin 2013 - et Hamad ben Jassem al Thani, alors premier ministre. La justice française a ouvert une enquête pour «corruption active et passive» portant sur l'attribution controversée du Mondial 2022 au Qatar et le déjeuner du 23 novembre 2010 est au cœur du dossier. Neuf jours plus tard, le 2 décembre 2010, le pays du Golfe était désigné pour accueillir la Coupe du monde, par 14 voix contre huit.