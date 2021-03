Le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a rendu mardi un verdict très attendu. Dans l’affaire de l’ancien caissier de Belfaux qui avait volé 5,8 millions de francs à sa commune, le juge a dicté une sentence de 7 ans et demi de prison pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres. De plus, le quinquagénaire devra rembourser l’intégralité des sommes qu’il a détournées. Tous ses biens, à l’exception de quelques babioles et 19 bouteilles de vin, seront vendus à cette fin, y compris: ses logements à Villars-sur-Glâne et Matran, ainsi qu’en Espagne et au Brésil; ses véhicules, une Audi et une moto; ainsi que des objets de luxe, notamment des montres et des sacs à main de marque.