Bâle: Elle aurait piqué les recettes des tickets d’entrée

L’ancienne caissière de la Fondation Beyeler dépensait environ 2300 francs par mois rien que pour des voyages de prestige. Mais en plus d’aimer profiter de Marbella, Ibiza, Nice, Hambourg et Kitzbühel, cette quinquagénaire appréciait également les vêtements coûteux. Elle a ainsi dépensé 14’000 francs dans une boutique de luxe à Bâle en seulement un an.