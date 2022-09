«Les 12 coups de midi» : L’ex-champion Christian Quesada retourne en prison

Condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques en 2020, puis libéré en 2021, il est à nouveau en prison à Perpignan.

Christian Quesada avait été écroué le 27 mars 2019, après que des centaines d'images et vidéos de mineurs subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs. Condamné le 8 avril 2020, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, il avait bénéficié d'une remise de peine et avait notamment l'obligation d'un suivi socio-judiciaire lui imposant de déclarer tout changement de domicile à la gendarmerie.

Plus de 800 000 euros

Surnommé «le professeur», Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017, en enchaînant près de 200 participations à l'émission «Les 12 coups de midi». Ce natif de l'Ain avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800 000 euros, dont une partie en cadeaux.