sécurité informatique : L’ex-chancelier autrichien s’allie avec le père d’un logiciel espion

L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz a fondé une société de cybersécurité avec l’ancien PDG de la société israélienne NSO Group, Shalev Hulio, qui avait développé le controversé logiciel d’espionnage Pegasus, selon un message publié jeudi sur Facebook. «Le besoin de protéger les infrastructures essentielles telles que l’énergie, l’eau et les services de santé contre les cyberattaques ne cesse de croître», explique M. Kurz en annonçant la création de cette entreprise, «Dream Security», basée à Tel-Aviv. «Le but est de proposer des solutions pour se protéger contre de telles attaques», a-t-il ajouté.

Rebond dans le privé

Le conservateur de 36 ans, poussé à la démission il y a un an après des accusations de corruption, occupera le poste de président de cette société, a indiqué le média israélien Globes, qui avait révélé l’information mercredi. «Pendant mon mandat de chancelier, j’ai vu de nombreuses attaques contre des gouvernements, mais aussi contre des installations de production et des centrales énergétiques, dont la plupart n’ont pas été publiées dans les médias», a déclaré M. Kurz à Globes, précisant que la société serait dans un premier temps amenée à se concentrer sur le marché européen.

Associé douteux

Son associé, Shalev Hulio, avait quitté NSO en août dans le cadre d’une «réorganisation» des activités. À l’été 2021, le groupe israélien s’était retrouvé sous le feu des projecteurs: un consortium de médias internationaux avait révélé que les numéros de téléphone d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d’entreprise avaient été espionnés via son logiciel Pegasus. NSO, accusé de faire le jeu de régimes autoritaires, avait assuré que son logiciel servait uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes et qu’il pourrait avoir été «détourné» de son usage par certains clients.