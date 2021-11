Autriche : L’ex-chancelier Sebastian Kurz perd son immunité

Sebastian Kurz a quitté son poste en octobre, après des soupçons de corruption. Jeudi, les députés autrichiens ont décidé de lever son immunité, ouvrant la voie à une enquête.

Sebastian Kurz a été le plus jeune chef de gouvernement du monde.

Depuis, il a été protégé des poursuites judiciaires grâce à son statut de chef du groupe parlementaire du parti conservateur ÖVP et de membre du parlement.

Kurz nie les faits

Le scandale a éclaté en octobre, lorsque plusieurs lieux, dont la chancellerie et le ministère des Finances, ont été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018 par des proches de Sebastian Kurz.

Ce détournement avait pour but de financer la parution de sondages falsifiés et une couverture médiatique élogieuse à son égard, dans les médias d’un influent groupe de presse autrichien, Österreich. En échange, ce dernier était récompensé via l’achat de lucratifs encarts publicitaires, selon les soupçons des procureurs.