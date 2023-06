Saint Stacy: L’ex-chanteuse de Kadebostany se lance en solo

Kristina avait marqué les esprits avec sa voix et son charisme sur scène alors qu’elle était chanteuse de Kabebostany, qui vient par ailleurs de lâcher son quatrième album . En 2020, après quatre ans de collaboration et plus de 300 concerts, la chanteuse qui a grandi au Locle (NE) avait décidé de voler des ses propres ailes. Elle avait fondé, dans la foulée, une marque de mode. Au printemps 2023, elle a toutefois opéré un retour à la musique sous le nom de Saint Stacy.

La chanteuse a sorti, coup sur coup, trois singles qu’elle a composés de A à Z. Dans «Purple Vibe», «Remind Me» et «Warm Beginning of November», on retrouve un côté pop et une gratte qui ne sont sans rappeler les belles heures passées au sein de Kadebostany. Grâce à ces trois morceaux, publiés en l’espace d’un mois, Saint Stacy est déjà écoutée par plus de 20’000 auditeurs mensuels sur Spotify. Un départ des plus prometteurs.