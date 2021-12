Enquête sur l’assaut du Capitole : L’ex-chef de cabinet de Trump refuse finalement de coopérer

Après avoir initialement accepté de témoigner devant la commission chargée de faire la lumière sur les émeutes du 6 janvier, Mark Meadows a fait machine arrière mardi.

Les élus qui dirigent cette enquête s’intéressent notamment aux échanges entre Mark Meadows (photo) et les organisateurs des manifestations du 6 janvier.

«Audition intenable»

L’ancien «chief of staff» de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, a accepté de fournir des «milliers de pages de documents» aux enquêteurs et était prêt à témoigner, assure son avocat George Terwilliger dans une lettre à la commission obtenue par plusieurs médias américains.