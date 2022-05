France : L’ex-codétenu de Cédric Jubillar brise le silence

L’homme qui affirme avoir recueilli les confidences accablantes du mari de l’infirmière disparue s’est exprimé pour la première fois dans les médias.

«C’est la première et la dernière fois que je parle de tout ça.» Depuis le Portugal où il tente de refaire sa vie après 15 ans derrière les barreaux, Marco* a accepté de se confier au «Parisien» . Ancien voisin de cellule de Cédric Jubillar, cet homme affirme que le mari de l’infirmière disparue lui a avoué le meurtre de son épouse. Il y a quelques semaines, les juges d’instruction ont organisé une confrontation entre les deux hommes, dans l’espoir de faire avancer l’enquête. «Pour moi, tout s’est bien passé. Cédric n’a pas nié m’avoir parlé, mais il a esquivé pas mal de questions en disant que c’est moi qui avais mal interprété certains de ses propos», explique Marco.

Le père de famille de 37 ans l’assure, il n’a rien gagné dans cette histoire, à part «des ennuis»: «Je ne suis pas une balance qui aurait monnayé ces informations (…) J’ai seulement collaboré avec la justice dans l’espoir que la vérité éclate, et que les enfants de Delphine sachent un jour où est leur mère.» Marco explique avoir tissé un lien avec Cédric Jubillar alors que tous les autres détenus s’étaient ligués contre ce dernier. Rapidement, l’homme perçoit son voisin de cellule comme un «grand calculateur», «très cultivé» mais qui parle «vraiment beaucoup». «Je sens qu’il essaie de rentrer dans mon cerveau», se souvient-il.

Il appelle Delphine «l’autre»

Marco se dit heurté par la manière dont Jubillar parle de sa femme disparue, qu’il appelle «l’autre». «Même à l’égard de ses enfants, je ne sens jamais l’amour d’un père», confie l’ancien prisonnier, condamné dans une affaire de viol. C’est une nuit vers 4 h du matin, «quand l’effet du shit est retombé», que Cédric Jubillar a lâché des confidences à travers la fenêtre de sa cellule. «Il me raconte le moment où les choses se seraient passées. Il est sorti de sa chambre, il a surpris sa femme en train d’envoyer des messages à son «connard» (…) et c’est là qu’il a «vrillé». Ce sont ses mots», rapporte Marco.

L’ex-détenu assure n’avoir pas cherché à en savoir plus. Plus tard, alors que le trentenaire était en train d’évoquer avec un codétenu une autre affaire criminelle où il est question d’un couteau, Cédric Jubillar s’est incrusté dans la conversation: «Dans mon affaire, ils n’ont même pas retrouvé le couteau», aurait-il lâché. Marco raconte par ailleurs que le mari de Delphine Jubillar lui posait des questions sur l’enfouissement des cadavres, et qu’il lui a parlé de l’endroit où il aurait enterré son épouse. Là, Marco lui a suggéré de déplacer le corps près du domicile de l’amant de Delphine, pour détourner l’attention des enquêteurs.