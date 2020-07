Affaire Epstein

L’ex-collaboratrice plaide non coupable

Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir recruté des jeunes filles mineures pour Jeffrey Epstein. Si tous les faits reprochés sont avérés, elle risque la prison à vie.

L'ancienne collaboratrice et amante du financier a été interpellée dans le New Hamsphire le 2 juillet après plusieurs mois de cavale.

L'ancienne collaboratrice et amante du financier Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution lors d'une audience du tribunal fédéral de Manhattan. Personnalité de la jet-set, Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir recruté des jeunes filles, dont certaines mineures, pour Jeffrey Epstein, mort en prison en août 2019. Ce décès avait alimenté les théories du complot aux Etats-Unis l’an dernier.