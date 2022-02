France : L’ex-compagne de Gaspard Ulliel brise le silence

Via Instagram, Gaëlle Pietri s’est exprimée pour la première fois depuis le décès accidentel du père de son fils.

Un mois après la mort accidentelle de l’acteur français Gaspard Ulliel, son ex-compagne a brisé le silence sur Instagram, dimanche. Sous une photo montrant une plage de sable fin et une eau turquoise, Gaëlle Pietri remercie les internautes d’avoir «respecté notre silence et ces valeurs qui l’ont toujours caractérisé: la discrétion et l’humilité.» Elle explique avoir choisi cette image d’océan pour honorer Gaspard Ulliel, «plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine».