Affaire Maddie

L’ex-compagne du suspect a mystérieusement disparu

Interpol est à la recherche de l’ancienne petite amie de Christian B., qui n’a plus été vue depuis la semaine dernière. Elle pourrait détenir de précieuses informations sur Madeleine McCann.

L'Allemand Christian B., 43 ans, est suspecté d'avoir tué la petite Madeleine McCann. Il se trouve actuellement en prison et a déjà été condamné dans plusieurs affaires de drogue, vol et violences sexuelles.

Les autorités allemandes ont publié lundi soir une notice rouge d’Interpol pour retrouver l’ex-copine de Christian B., principal suspect dans l’affaire Maddie McCann. Nakscije Miftari n’a plus été vue depuis qu’elle a quitté son appartement la semaine dernière et la police pense que la jeune femme détient des informations précieuses concernant la disparition de la fillette britannique, en 2007 dans le sud du Portugal. Il est probable qu’elle ait peur de parler, craignant des représailles si son ex-compagnon venait à sortir de prison.

Nakscije Miftari n’était qu’une adolescente d’environ 17 ans quand elle a rencontré le ravisseur présumé de Madeleine McCann. À cette époque, l’Allemand gérait un kiosque dans le nord du pays et partageait son appartement avec sa jeune compagne. Selon l’entourage de la jeune femme, Christian B. lui faisait vivre un enfer: «Il la terrifiait. Il est complètement fou», confie une amie au «Daily Mail» . «Elle m’a dit à l’époque qu’il l’avait frappée et étranglée. J’ai vu les marques sur son cou», raconte pour sa part Norbert M., un ancien voisin.

En 2014, Christian B. a emmené sa petite amie au Portugal, mais elle a été expulsée vers l’Allemagne moins d’un an plus tard parce qu’elle faisait l’objet d’allégations criminelles. Quelques mois plus tard, l’assassin présumé de Maddie est lui aussi rentré au pays, et le couple a repris sa vie commune rythmée de coups et de disputes. Nakscije Miftari a fini par dénoncer la violence de son compagnon à la police.