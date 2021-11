Genève – L’ex-comptable du Baroque a été reconnu coupable

L’ex-comptable du Baroque, haut lieu des nuits chics du bout du lac tombé en faillite en 2017 avant de renaître de ses cendres, a été condamné ce mardi par le Tribunal correctionnel. Il avait détourné 4,2 millions des caisses du dancing et de trois autres sociétés connexes, le Senso, le Baroush et la tour du Molard. Pour ces faits, mais aussi pour s’être fait prêter plus d’un million de francs par les patrons du night-club en ayant menti sur l’usage qu’il comptait en faire, il a été reconnu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie – mais acquitté de blanchiment. Il a écopé de 30 mois de prison, dont six ferme.